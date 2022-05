Juventus Inter, arriva una grande notizia per Inzaghi

Juventus Inter di mercoledì assegnerà il secondo trofeo stagionale.

Ad affrontarsi in finale di Coppa Italia sono le stesse due squadre che hanno disputato a gennaio la finale di Supercoppa italiana. In quel caso furono i nerazzurri a spuntarla all'ultimo minuto dei tempi supplementari, grazie ad una rete di Alexis Sanchez. Stando alla Gazzetta dello Sport è proprio sul reparto offensivo che il tecnico Simone Inzaghi ha il suo unico dubbio di formazione. Lautaro Martinez è un punto fermo, vista anche la doppietta realizzata lo scorso venerdì contro l'Empoli. ma chi sarà il suo compagno? Joaquin Correa non sempre è stato all'altezza, mentre Edin Dzeko non sta vivendo un grande stato di forma. Tuttavia la rilevanza della gara e dell'avversario suggerisce di affidarsi ad un giocatore di esperienza (Sanchez dovrebbe essere ancora un'arma a gara in corso).

Se in avanti c'è il dubbio dietro torna una certezza. la rosea sottolinea come Inzaghi possa far conto su un grande rientro, ossia quello di Alessandro Bastoni. Il difensore è stato out per infortunio per diverse gare, e l'allenatore ha dovuto puntare, al suo posto, su Federico Dimarco, che si è reso protagonista anche di qualche sbavatura. Bastoni si sta allenando in gruppo, e sicuramente partirà alla volta di Roma. Poi lì Inzaghi capirà se potrà schierarlo dal primo minuto o meno, ma le sensazioni sono più che positive.