Juventus, guai economici in vista. Richiesta di rinuncia a 4 mensilità

Juventus, in questi giorni si parla molto delle vicende economiche che si stanno vivendo in casa Inter, dove Zhang ha fatto la richiesta ai giocatori di rinunciare a due mensilità del loro stipendio. Stando alla Gazzetta dello Sport la situazione in casa bianconera tuttavia potrebbe essere anche peggiore.

"Tanti juventini infatti hanno un contratto pesante ed è improbabile che molti di loro rinuncino a parte dell’ingaggio per andare a giocare la Champions altrove. Quegli accordi, con cifre elevate già prima del Covid, respingono l’interesse di tutti i club italiani e quasi tutti quelli internazionali. La Juve, insomma, faticherà a trovare soluzioni per scambi e cessioni.

A proposito di contratti, da seguire le evoluzioni delle trattative individuali con i calciatori della rosa attuale. La Juve in queste settimane ha chiesto a tutti di posticipare il pagamento di alcune mensilità, in alcuni casi quattro, da marzo a giugno 2021. Una richiesta simile a quella del 2019-2020, che portò a una rinuncia collettiva. Anche da qui può arrivare parte dei risparmi utili in chiave bilancio".