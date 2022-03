Juve-Inter, le ultime: fiducia su Brozovic. Molto meno su un altro big

Juve-Inter si avvicina.

La sfida, in programma domenica sera allo Stadium, si preannuncia caldissima. Sarà quello di Torino un crocevia Scudetto. Una vittoria consentirebbe infatti ai ragazzi di Inzaghi di rialzarsi e guardare con assoluta autorità al rush finale del campionato (un bivio importantissimo anche per Inzaghi, clicca qui).

Con quale undici l'Inter affronterà i bianconeri allenati da Massimiliano Allegri. Fa il punto, oggi 30 marzo, Tuttosport. C'è fiducia su Marcelo Brozovic. Il croato, vero cervello della squadra e motore del centrocampo, dovrebbe riprendere la cabina di regia.

Più cautela, invece, per l'altro big in bilico, Stefan De Vrij. L'olandese ha saltato gli ultimi match dell'Inter. I nerazzurri, inoltre, si sentono più coperti in difesa di quanto succeda per il centrocampo in assenza di Brozovic.

Intanto, oggi rientreranno alla base i nazionali che sono stati impegnati nelle sfide del continente Europeo. Si inizierà, dunque, a preparare con consistenza un derby d'Italia dal valore inestimabile. Tutti i precedenti della sfida, clicca qui.