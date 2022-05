Juve-Inter, l'ora della finale. Inzaghi e l'unico vero dubbio di formazione

Juve-Inter sarà una finale tutta da vivere.

Questa sera all'Olimpico di Roma, nerazzurri e bianconeri si sfideranno per la Coppa Italia. Sarà la seconda finale di questa stagione che vedrà opposte le due squadre, dopo quella che ha visto già trionfare Sanchez e compagni in Supercoppa.

Con quale undici scenderà in campo oggi l'Inter? Il Corriere dello Sport spiega le probabili mosse di Inzaghi. Un dubbio su tutti: Bastoni. Nodo non sciolto fino a ieri sera, decisive saranno ovviamente le prime ore di questa mattina. Dovesse farcela, Bastoni si accomoderebbe nel terzetto titolare con Skriniar e De Vrij; altrimenti, in campo ci sarà Dimarco.

Tutto deciso a centrocampo e in attacco. Gli esterni saranno Dumfries e Perisic, mentre Barella, Brozovic e Calhanoglu organizzeranno - come di consueto - le manovre di cucitura a metà campo.

Davanti Lautaro (qui i numeri del Toro contro la Juve) e Dzeko saranno le punte. Panchina, dunque, sia per Joaquin Correa, che per Alexis Sanchez. Inzaghi in conferenza: le parole del mister nerazzurro.