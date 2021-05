Juve-Inter e Roma-Lazio. Repubblica: "Arrivano i derby dei dispetti"

Juventus-Inter e Roma-Lazio. Oggi. Scrive La Repubblica: "Arrivano i derby dei dispetti". Al momento del sorteggio del calendario, infatti, tutti erano stati a cerchiare in rosso la penultima giornata con questi due big match che potevano consegnare al campionato 2020/2021 dei verdetti fondamentali.

Non sarà così naturalmente, arrivati alla penultima giornata, perché le partite in questione restano pur sempre virtuose ma al massimo possono rappresentare la funzione del dispetto, con Conte che sogna lo sgambetto alla sua ex squadra date anche le scintille della Coppa Italia con Agnelli, e con Lotito che vorrebbe lasciare la Roma senza Conference League.

Derby al veleno, derby dei dispetti.