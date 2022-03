Juve-Inter è la supersfida. Spettatori? Spunta un dato da capogiro

Juve-Inter si avvicina, e i numeri sono da record.

C'è grande attesa per il Derby d'Italia di domenica, sfida che metterà di fronte bianconeri e nerazzurri in quella che potrebbe essere l'ultima occasione per restare in scia Scudetto. Uno snodo cruciale per le velleità di entrambe: l'Inter vuol rialzarsi, e farlo nella serata più scintillante.

Come spiega il Corriere dello Sport, oggi 31 marzo, si va verso il tutto esaurito. L'idea è che si arrivi a quasi 40mila spettatori (allo stadio). 200 paesi circa trasmetteranno invece l'evento, grazie a 50 broadcaster.

Il pubblico potenziale, quindi, secondo il calcolo del quotidiano, sarà di 1 miliardo, per una partita che nessuno vorrà davvero perdersi. Le ultime sulla formazione dell'Inter, qui i dettagli.