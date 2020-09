Joao Mario-Inter, il portoghese non farà ritorno a Milano (CdS)

Joao Mario-Inter, il portoghese - come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport - non avrebbe alcuna intenzione di far ritorno in Milano e vestire nuovamente la maglia nerazzurra. L'ex numero dieci non si è presentato negli scorsi giorni all'inizio del raduno pre-campionato ad Appiano Gentile - per motivi familiari -, e non lo farà nemmeno nelle prossime settimane.

Il centrocampista, che al termine della stagione non è stato riscattato dalla Lokomotiv Mosca considera conclusa la sua esperienza all'Inter. La sua volontà - ed anche quella della Benamata - è di trovare una nuova sistemazione lontano dal calcio italiano. Da parecchio tempo per i nerazzurri il profilo dell'ex Sporting Lisbona è considerato cedibile,ma ad oggi al di fuori dell'interessamento del Benfica non sono pervenute ancora offerte congrue e reali.

Stando a quanto riportato sulla carta stampata su di lui ci sarebbe l'interessamento dello Zenit e di qualche club della Liga spagnola. Un trasferimento ad oggi sembrerebbe difficile, più probabile un prestito: "Il portoghese considera chiusa la sua esperienza all’Inter e aspetta solo una squadra che lo acquisti (difficile) o lo prenda in prestito. Si era sparsa l’ipotesi Zenit, ma pure in Spagna ci sono stati sondaggi“. Così chiosa il quotidiano. Per Joao Mario dunque si chiuderebbe una permanenza in nerazzurro molto difficile intervallata da diversi prestiti tra Premier Leaue e campionato russo, non essendo mai riuscito ad incidere e a dimostrare le qualità intraviste con la maglia della Nazionale.