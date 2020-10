Joao Mario: è corsa a 2. L'inter ha una preferenza, il giocatore un'altra

Joao Mario, il centrocampista portoghese appare sempre più lontano dall'Inter, anche se la cessione dovrebbe realizzarsi in prestito. Al momento, riporta Tuttosport, le pretendenti sono due. Il Torino, soluzione più gradita dall'Inter, e lo Sporting Lisbona (preferita dal calciatore).

I nerazzurri hanno scelto la soluzione italiana in quanto il club di Cairo si è mostrato disponibile a pagare 1,8 milioni di euro dello stipendio del giocatore (lo Sporting solo 1 milione). Inoltre, scrive il quotidiano torinese, sullo sfondo potrebbe esserci il prestito di Izzo.

Joao Mario vorrebbe tornare in patria, e ha un'arma per poter mettere alle strette l'Inter. Il mercato in Portogallo termina domani, quindi il giocatore potrebbe rifiutare tutte le offerte per costringere la società a cederlo al club di Lisbona domani.