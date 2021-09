Italiano non si nasconde: 'Così possiamo mettere in crisi l'Inter'

"Se ci presenteremo in campo come nelle ultime partite, potremo impensierirli, mettere in crisi i loro punti di forza".

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, non si nasconde alla vigilia del big-match contro l'Inter in programma questa sera (martedì 21 settembre, fischio d'inizio ore 20:45). Durante la conferenza stampa della vigilia l'allenatore della Viola ha detto: "Affrontiamo la squadra campione d'Italia. Sono in salute, sia fisica sia mentale, e verranno qui con l'autostima alle stelle dopo i sei gol al Bologna". Italiano ha messo in guardia la sua squadra: "Contro i più forti (l'Inter è ancora imbattuta in campionato, ndr) non si possono commettere errori: sarebbe da stupidi allentare la pressione". Per questo motivo il 'cuore' del suo discorso è riassunto nella frase: "Se ci presenteremo in campo come nelle ultime partite, potremo impensierirli, mettere in crisi i loro punti di forza". Insomma: la squadra di Simone Inzaghi è avvisata.

Italiano, come riporta il Corriere dello Sport in edicola oggi, scioglierà gli ultimi dubbi di formazione solo nelle prossime ore. "Castrovilli - ha anticipato - non sarà della gara, sarà dimesso solo domani (oggi per chi legge, ndr). Avevamo paura fosse qualcosa di serio, per fortuna non è niente di grave. Gonzalez ha un problemino all'adduttore, ma si sa che in queste gare ravvicinate il rischio di perdere qualcuno c'è sempre". La certezza per Italiano si chiama Dusan Vlahovic. Il 'diamante grezzo' è in uno stato fisico e realizzativo mostruoso. Dal suo debutto in Serie A, nel settembre del 2018 proprio contro l’Inter, ha collezionato 89 presenze e già segnato ben 30 gol di cui 20 nell’ultimo anno solare. Meglio di lui a livello realizzativo, nel 2021, soltanto Messi, Lewandowski ed Haaland. Qui potete leggere il nostro approfondimento sul gioiello della Fiorentina.