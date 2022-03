Italia fuori dal Mondiali. Piangono due interisti (ma uno è stato sontuoso)

L'Italia, ancora una volta, è fuori dai Mondiali. La squadra di Mancini ha deluso ieri.

E' stata una batosta, quella di Palermo. La Macedonia si è imposta per un 1-0 con un gol nel finale. Amarezza totale e giudizi inevitabilmente fallimentari nelle pagelle dei quotidiani. Il Corriere dello Sport titola 'All'inferno'.

Due, nell'ambito della squadra schierata da Mancini, i calciatori dell'Inter. Non ha brillato Barella, autore di una prova incolore. "Al momento decisivo non è preciso e lucido", si legge nella valutazione del giornale che assegna un 5 all'ex Cagliari (il peggiore in assoluto è Insigne, voto 4).

Meglio sicuramente Bastoni. Il difensore nerazzurro è tra i pochi sufficienti del match. "Sontuoso nei corpi a corpi e negli anticipi". Il quotidiano romano evidenzia come il difensore abbia mostrato personalità. Una prova certamente di spicco in una serata sportivamente drammatica.