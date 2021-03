Ira Inter: quattro Nazionali hanno il via libera dell'Ats. Sì ai viaggi, ma niente partite

E' aperto il contenzioso sui Nazionali. L'ira dell'Inter è raccontata oggi da La Gazzetta dello Sport. Stando al quotidiano, quattro Federazioni hanno contattato l'Ats per ottenere il viaggio nelle rispettive mete estere dei calciatori nerazzurri: si tratta della Croazia di Brozovic e Perisic; della Danimarca di Eriksen; ma anche del Belgio di Lukaku e della Slovacchia di Skriniar. Ed è probabile che oggi la stessa richiesta ufficiale arrivi dal Marocco per Hakimi.

Un contenzioso di natura internazionale, dunque, che peraltro avrebbe già ottenuto un via libera di massima. E' per questo che l'Inter è irritata.

C'è, poi, la questione su cosa potranno effettivamente fare i Nazionali una volta raggiunti i rispettivi ritiri. Secondo un'interpretazione, non potrebbero che limitarsi ad allenarsi, senza poter giocare partite. Viceversa, le Nazionali puntano a imporre i regolamenti vigenti nei propri paesi e dunque a provare a far giocare i calciatori anche in partite ufficiali. Con tutti i rischi, per l'Inter, di vedere aggiungersi nuovi positivi alla lista già in essere.