Inzaghi, un'impresa nel mirino e un'importante novità sul futuro

Inter news, i nerazzurri si sono laureati campioni di inverno con un turno di anticipo, grazie alla combinazione data dalla vittoria per 0 - 5 sulla Salernitana e dalla sconfitta del Milan per 1 a 0 nel match contro il Napoli.

Nei risultati che la squadra sta ottenendo in questa prima parte della stagione c'è molto della mano di Simone Inzaghi. Il tecnico era arrivato in estate per sostituire lo scontento Antonio Conte, e si è trovato a gestire una situazione non semplice, viste le partenze di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku (in aggiunta al dramma che ha colpito Christian Eriksen). Nonostante ciò però l'ex Lazio ha saputo fare sin dall'inizio un lavoro eccellente. Ad oggi la squadra ha un conquistato un bottino di punti superiore rispetto alla scorsa stagione, ha segnato di più e incassato meno reti, raggiungendo anche gli ottavi di finale di Champions League.

Il tutto con un gioco bello e divertente. Insomma i dubbi che hanno accompagnato l'arrivo di Inzaghi sono stati velocemente dissipati. Ma fino a che punto? Ieri Beppe Marotta ne ha elogiato i meriti, e secondo quanto riportato dalla redazione della Gazzetta dello Sport ci sarebbe una gratifica in arrivo. Dalla vittoria ottenuta contro lo Shakhtar (che ha portato al superamento del girone di Champions League) si è iniziato a parlare di rinnovo contrattuale. Ebbene, scrive il quotidiano, i tempi sarebbero maturi. In primavera dovrebbe arrivare il prolungamento dell'accordo siglato a giungo (che scade nel 2023) con ritocco dell'ingaggio. Non è nelle idee della dirigenza arrivare a fine stagione con un allenatore in scadenza, ma c'è di più. Inzaghi potrebbe compiere un'impresa finora riuscita solo a tre uomini nella storia dell'Inter: quella di vincere lo scudetto al primo anno in nerazzurro. Alfredo Foni, Giovanni Invernizzi, José Mourinho gli unici ad avere la tessera di questo club esclusivo cui Inzaghi vorrebbe aggiungersi.