Inzaghi, spunta un retroscena. Il tecnico ha preso in mano l'Inter

Inzaghi si è preso in mano l'Inter. Il tecnico è stato ufficializzato come nuovo allenatore nerazzurro circa tre settimane fa dopo che si è consumato l'addio con Antonio Conte. Inzaghi ha scelto di dire no alla nuova offerta di Lotito per il prolungamento dell'accordo con la Lazio, e ha deciso di sposare la causa interista. Oggi la Gazzetta dello Sport ha svelato un retroscena.

Grazie alle nuove tecnologie l'ex biancoceleste sta già prendendo il controllo della situazione, sia per quanto riguarda la squadra che per quello che concerne le strategie sul mercato. Secondo la rosea infatti i contatti con Marotta e Ausilio sarebbero quotidiani.

"I vertici di mercato si fanno ormai al telefono o via Zoom, così non c’è stato giorno in cui l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio non abbiano conferito con lui. Simone, aziendalista ma pure decisionista, sta provvedendo a dare una rotta in una difficilissima sessione".