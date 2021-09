Inzaghi, sabato tante sorprese, tra cui un "nuovo colpo di mercato"

A volte il destino ti da una mano. Lo sa bene Simone Inzaghi, che sabato si è trovato a dover stravolgere la formazione titolare nel corso della rifinitura.

E lo sa bene anche Matias Vecino, che a a sorpresa si è ritrovato in campo dal primo minuto nella sfida contro il Bologna. A far si che ciò accadesse è stato l'infortunio di Vidal, che ha dato forfait poco prima del match. Come risultato si è vista un'ottima prestazione dell'uruguaiano, che ha messo anche a segno la prima rete della stagione. Il Corriere dello Sport questa mattina ha dedicato un approfondimento na questo episodio e al ruolo che Vecino potrebbe avere in questa Inter.

Secondo il quotidiano romani infatti il centrocampista potrebbe rappresentare per Inzaghi una sorta di Milinkovic Savic. Senza toccare i picchi del serbo nell'arco dei 90 minuti, e senza raggiungere i suoi gol, l'uruguaiano potrebbe essere quel 20-30% di Milinkovic che manca alla rosa nerazzurra. E tutto ciò che è avvenuto in una giornata significativa. 18 settembre, stessa data della rete segnata al Tottenham che ha completato la rimonta dell'Inter in Champions.

Insomma, il giocatore potrebbe rappresentare una sorta di "nuovo colpo di mercato" completamente inaspettato. Lecito attendersi che Inzaghi ci punterà, visto che lo ha sempre apprezzato e che lo avrebbe voluto anche nel corso della sua esperienza alla Lazio.