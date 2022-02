Inzaghi: questo il discorso alla squadra. E sono tante le buone notizie

Inzaghi ha voluto tranquillizzare la squadra dopo la sconfitta subita mercoledì scorso, 16 febbraio, nella gara europea contro il Liverpool.

Il tecnico ha ribadito, secondo la Gazzetta dello Sport, quanto già spiegato pubblicamente. La prestazione è stata superlativa, anche se contro un avversario del genere non sia bastata. Giocando in questo modo in Italia però le differenze saranno minime. Questo il concetto che si è voluto trasmettere alla squadra che è chiamata immediatamente (già da Domenica pomeriggio contro il Sassuolo), a riprendere la via della vittoria, visto che ora in campionato il calendario sarà più agevole degli ultimi due mesi, e, almeno sulla carta, si può dire che sta per iniziare la discesa.

Ed in vista della volata finale Inzaghi potrà contare su diversi fattori positivi. Innanzitutto Alessandro Bastoni potrebbe scendere in campo già contro gli emiliani, visto che, prosegue la rosea, ci sarebbero margini per l'accoglimento del ricorso. Le due giornate di squalifica sono previste in caso di minacce o offese pesanti. L'episodio riguardante il difensore nerazzurro configura una fattispecie diversa, ragione per la quale non è da escludersi che una giornata venga "abbonata". A prescindere da ciò potrebbe esserci un turno di riposo per Stefan De Vrij, il più in difficoltà del tridente difensivo. Un'altra buona notizia riguarda Robin Gosens, che dovrebbe tornare a disposizione nel match contro il Genoa (prossimo turno di campionato). Subito dopo sarà la volta di Joaquin Correa. Insomma, la rosa per Simone Inzaghi si sta allungando in maniera considerevole, e sicuramente questo sarà un fattore importante in vista della corsa al titolo.