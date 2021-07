Inzaghi pronto ad abbracciare un giocatore che ha solo l'Inter in testa

Inzaghi è ad un passo dall'iniziare la sua nuova avventura in nerazzurro, dopo essere stato ufficializzato come erede di Conte circa un mese fa. Il tecnico a breve incontrerà la squadra, anche se il grosso di quella che era e sarà la formazione titolare è ancora out causa nazionali.

Tra questi giocatori spicca senza dubbio Lukaku, che ha terminato il suo europeo, dopo la confitta con l'Italia. Il belga ora, come riporta il Corriere dello Sport, si sta godendo le vacanze, e tra circa 20 giorni, si unirà al gruppo.

L'attaccante ha in testa solo un obiettivo, ossia quello di vincere ancora con l'Inter e conquistare la seconda stella. Probabile che, scrive ancora il quotidiano, Lukaku salti la tourneé negli Stati Uniti, e che invece decida di restare ad allenarsi alla Pinetina.