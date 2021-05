Inzaghi, le cifre dell'accordo. Un toccasana per le casse dell'Inter

Inzaghi ieri, all'improvviso ed in maniera inaspettata, è diventato il nuovo allenatore dell'Inter dopo la separazione (avvenuta il giorno prima) con Conte. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su quello che è l'accordo economico tra tecnico e club.

Lo stipendio ammonterà a 4 milioni di euro netti a stagione più bonus. Quasi il doppio rispetto a quanto offerto da Lotito. Il contratto dovrebbe avere durata biennale. Un netto risparmio rispetto ai 13 milioni di euro che percepiva Conte, nonostante la buonuscita riconosciutagli mercoledì.

La rosea, sottolinea in conclusione, come l'Inter si sia assicurata un allenatore di 4 anni che era stato scelto dalla Juventus per il post Allegri.