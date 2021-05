Inzaghi Inter, manca ancora qualcosa. Oggi Marotta contatterà Lotito

Inzaghi è il nuovo allenatore dell'Inter. Questo è quello che si sa ormai da giorni, anche se non c'è stata ancora l'ufficialità. Quale tassello manca ancora affinché arrivi l'annuncio?

A questa domanda risponde il Corriere dello Sport, che sottolinea che il tecnico e il suo ex presidente Lotito non si sono lasciati bene. per questo il numero uno biancoceleste non è disposto a fare passi per sbloccare la situazione.

Il contratto di Inzaghi scade il 30 giugno, e fino a quel momento, a meno che Lotito non ceda, non si potrà fare nulla. Marotta oggi, riporta il Cds, tenterà una mediazione con il presidente, con il quale condivide la carica di consigliere federale.