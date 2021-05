Inzaghi Inter, c'è un retroscena. Ecco quando c'è stato il primo contatto

Inzaghi è il nuovo allenatore dell'Inter, dopo che nella giornata di ieri il club nerazzurro ha dato lo sprint decisivo per la chiusura dell'accordo. Tuttavia, scrive Tuttosport, i primi contatti porterebbero una data ben anteriore. Addirittura approcci ci sarebbero stati già nel mese di dicembre.

"Il ds nerazzurro aveva avuto contatti con l’entourage di Simone Inzaghi per capire la sua situazione in vista dell’estate 2021. Inzaghi aveva ovviamente il contratto in scadenza e in quei giorni si parlava di un Simone che stava prendendo tempo con il presidente Lotito per discutere di rinnovo".

Un nome che piace da tempo quindi e che era stato già sondato. Poi, dopo l'addio di Conte, è arrivato l'affondo.