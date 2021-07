Inzaghi in conferenza ha annunciato il "nuovo colpo" e una permanenza

Inzaghi nella conferenza di ieri ha toccato temi molto importanti in vista della prossima stagione. Dagli obiettivi (difendere il titolo e gli ottavi di Champions) al mercato.

Da quest'ultimo punto di vista il tecnico ha fatto capire che alcuni giocatori verranno valutati, mentre ci sarà anche la chance per qualche giovane. Come ha riportato il Corriere dello Sport Di marco potrebbe restare, al pari di Perisic. I due andrebbero a comporre la fascia sinistra per la prossima stagione, orfana di Ashley Young che ha scelto di tornare a casa in Premier.

«Dimarco ha fatto molto bene a Verona, è cresciuto all’Inter ed è un motivo d’orgoglio in più. E Perisic ha fatto quel ruolo molto bene l’anno scorso, lo aspetto a braccia aperte e farà molto bene nel nostro sistema»".L’apertura sul croato è assai significativa visto che Ivan è nell’elenco dei sacrificabili: i 4,7 milioni di stipendio attuali pesano parecchio in un club che intende abbassare il costo del lavoro del 15% circa. In ogni caso, sia lui che l’ex Verona saranno osservati in ritiro dal tecnico con molta attenzione prima di dare una sentenza definitiva".