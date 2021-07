Inzaghi, ieri 2 promesse. Il tecnico scansa l'incubo del ridimensionamento

Inzaghi ieri è stato presentato come nuovo allenatore dell'Inter, dopo circa un mese dall'annuncio ufficiale, arrivato in seguito all'addio di Conte. Il tecnico ha spaziato tra diversi argomenti, e in un paio di passaggi chiave della conferenza ha riportato dichiarazioni molto importanti sulla dimensione della prossima Inter.

Si lotterà per difendere lo scudetto e si tenterà di passare il girone di Champions. Queste le due promesse fatte dal tecnico, che ha anche ribadito che dopo Hakimi, della cui cessione era stato informato prima di firmare, non ci saranno altre partenze illustri.

"La stagione finanziaria dell’Inter si annuncia meno tribolata della scorsa, quando oltre a vincere sul campo, la gran parte delle energie se ne sono andate per rassicurare lo spogliatoio, a lungo senza stipendi. L’impressione è di una sintonia totale tra Inzaghi e la società" scrive il Corriere della Sera.