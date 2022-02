Inzaghi crede nella svolta. In vista del derby due super notizie

Inzaghi può sperare nella rimonta a partire da domani sera, martedì 1 marzo, quando i nerazzurri affronteranno il Milan nel terzo derby di stagione.

Questa volta il match sarà valido per la semifinale di Coppa Italia. Il tecnico deve far sì che la squadra rialzi la testa, dopo i due pesanti scivoloni in campionato (sconfitta contro il Sassuolo e pareggio con il Genoa). Secondo La Gazzetta dello Sport si può ben sperare in una ripresa, sia dal punto di vista fisico che mentale, soprattutto grazie a due notizie di giornata. Era nell'aria ma ormai sembra essere certo. Robin Gosens domani sera sarà convocato e potrebbe addirittura scendere in campo per uno scampolo di partita.

Una notizia importante soprattutto se aggiunta a quella della probabilissima convocazione di una altro elemento che potrebbe essere determinante, ossia Joaquin Correa. L'argentino si è infortunato proprio in Coppa Italia contro l'Empoli, e a distanza quasi di due mesi tornerà in campo. Il rientro sembrava previsto per il match di venerdì prossimo, ma secondo la rosea dovrebbe farcela già domani. Inizialmente siederà in panchina ma chissà che non venga chiamato in causa. In attacco la coppia sarà composta da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko.l per il resto saranno confermati i titolarissimi. Unico dubbio riguarda la fascia destra. Inzaghi dovrà scegliere se affidarsi a Matteo Darmian o a Denzel Dumfries. Nuove forze in arrivo quindi per Inzaghi, che spera così di trovare di nuovo la brillantezza della prima parte di stagione.