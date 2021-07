Inzaghi appena arrivato ha bloccato un giocatore, che ora sta per rinnovare

Inzaghi ha da poco iniziato a guidare la sua Inter. Al ritiro, iniziato da circa due settimane, si stanno aggiungendo diversi giocatori, che erano in vacanza dopo aver partecipato agli europei. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la prima richiesta del tecnico, appena arrivato all'Inter, è stata quella di bloccare un giocatore.

Per Marcelo Brozovic, secondo il nuovo allenatore, non si sarebbero dovute ascoltare richieste. E così è stato. Il croato è un punto fermo per Inzaghi, che lo reputa un elemento chiave per il centrocampo. Ora Si parla di rinnovo con il giocatore, ma la strada non è esattamente in discesa. E' facile infatti aspettarsi che Brozovic chieda un adeguamento del contratto che attualmente lo lega all'Inter contestualmente al prolungamento dello stesso.

Al momento il giocatore percepisce 3,5 milioni di euro, e bisognerà capire se il club sarà disposto ad offrirgli di più . Attualmente infatti il dictat di Suning è quello di abbassare il monte ingaggi. Secondo la rosea novità dovrebbero arrivare entro agosto.