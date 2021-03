Inter, Zhang si gode l'ultimo compleanno? Tre i possibili futuri

Inter, oggi è il compleanno numero 113 per la squadra nerazzurra, e per Zhang potrebbe essere l'ultimo alla guida del club. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che sottolinea come il gruppo cinese sia impegnato su tre fronti per dirimere la questione societaria. In primis c'è la possibilità che porta a Bc Partners.

Quella legata al fondo inglese resta l'ipotesi più credibile. Questi infatti si trovano in una fase avanzata della trattativa. L'alternativa è quell che porta a Pif, fondo dell'Arabia Saudita che è entrata recentemente in contatto con la famiglia Zhang.

Poi è ancora viva la strada del prestito ponte, che consentirebbe a Suning di restare alla guida del club, almeno fino alla fine della stagione. A garantire questo finanziamento ci sono Fortress e Bain Capital.