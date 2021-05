Inter, Zhang entra nella storia: nessuno come lui. E ora si lavora sul futuro

Inter, ieri i nerazzurri, grazie al pareggio tra Sassuolo e Atalanta, si è laureata Campione d'Italia per la 19esima volta nella sua storia. La Gazzetta dello Sport, nel tornare sull'argomento, ha ricordato come Steven Zhang abbia stabilito un particolare record.

E' il più giovane presidente della storia a vincere lo scudetto (ad appena 29 anni) Ma non solo. Gli ci sono voluti appena 2 anni e 7 mesi per raggiungere il risultato. Ora però sarà necessario lavorare sul futuro. Sulla scrivania del presidente ci sono i vari dossier da studiare.

In particolare il prestito da 250 milioni di euro pervenuti da Bain Capital. Questi soldi non risolvono i problemi, ma danno tempo per progettare il futuro. Ora infatti, continua la rosea, si lavorerà su mercato, stadio, rinnovi e sponsor.