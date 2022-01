Inter, Zhang chiude i rinnovi e pianifica il mercato. Tanti nomi nel mirino

Inter, Steven Zhang è tornato in Italia per affrontare diverse questioni.

Ieri sera, Domenica 10 gennaio, il presidente nerazzurro ha assistito alla gara contro la Lazio, vinta per 2 a1. Ora invece inizierà ad occuparsi delle altre questioni. Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sugli impegni in agenda. In primis si chiuderanno i rinnovi della dirigenza. Sicuramente il nuovo accordo legherà Marotta, Ausilio e Baccin all'Inter fino al 2024 (anno della scadenza del prestito da Oaktree), ma resiste la possibilità che si firmi fino al 2025.Poi si farà il punto sul mercato.

L'idea è di anticipare già a gennaio l'investimento per la fascia sinistra, visto che Ivan Perisc non rinnoverà. Il nome più caldo è quello di Filip Kostic, che è in scadenza ed ha un prezzo accessibile (circa 10 milioni di euro). In coda gli altri nomi (Digne, Bensebani e Kurzawa). Nei piani poi c'è anche il pensiero di pianificare il mercato estivo. In tale ottica gli obiettivo sono Frattesi del Sassuolo e Bremer del Torino, senza dimenticare Luiz Felipe, che si dovrebbe liberare a parametro zero dalla Lazio.