Inter, volontà chiara di Zhang, e c'è un messaggio per Conte

Inter, continua ad esserci una situazione confusa all'interno della società. Dopo la conquista dello scudetto il presidente Zhang ha parlato con la squadra, facendo la famosa richiesta di taglio di due mensilità degli stipendi.

La Gazzetta dello Sport scrive che oltre la richiesta in sé per sé non sarebbero state gradite modalità e tempistiche. Tuttavia, scrive ancora la rosea, la volontà del presidente sarebbe molto chiara, ossia quella di mantenere una squadra ad alti livelli.

E questo messaggio deve essere mandato in maniera chiara ad Antonio Conte ed ai dirigenti. Il presidente dovrà saper essere convincente con il suo tecnico. E la volontà è anche quella di trattenere i giocatori più rappresentativi e ritenuti imprescindibili per la rosa.