Inter, vigilia diversa. Scudetto? Cosa ha chiesto nello spogliatoio Inzaghi

L'Inter e la vigilia particolare.

Simone Inzaghi non ha parlato prima della gara di quest'oggi col Cagliari. Nello spogliatoio nerazzurro fervono, però, i preparativi. Racconta le ore di avvicinamento all'incontro coi sardi, il Corriere dello Sport.

La felicità per la vittoria della Coppa Italia maturata in settimana, la concentrazione altissima per uno Scudetto da rincorrere, nonostante la strada sia diventata più complicata. Inzaghi - si legge sulle pagine del quotidiano romano - ha caricato la squadra per l'assalto al tricolore. Il mister nerazzurro pretende che i suoi diano il massimo, per non avere rimpianti, comunque andrà (le possibili mosse di formazione contro i sardi).

La voglia, dunque, di non mollare nulla e onorare fino alla fine l'impegno. Inzaghi ha già scoperto in carriera quanto le ultime battute di un campionato possano essere decisive. Come ricorda il giornale, infatti, Inzaghi vinse da calciatore uno Scudetto nel 2000, soffiando il titolo alla Juventus proprio all'ultima giornata. E la speranza ora è che Sassuolo-Milan dell'ultimo turno diventi qualcosa di molto simile a quanto fu Perugia per i bianconeri.

Il piano passa però dalla vittoria di quest'oggi in Sardegna. Da allenatore Inzaghi ha, peraltro, ottimi numeri col Cagliari: 9 vittorie e 2 due pareggi. Nessuna sconfitta. Tutti gli ex di Cagliari-Inter, clicca qui.