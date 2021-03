Inter, Vidal è pronto al rientro: il futuro però è tutto da scrivere

È pronto al rientro Arturo Vidal che, dopo l'operazione, ora punta il Sassuolo. Il cileno si è ristabilito completamente ed ora non vede l'ora di scendere nuovamente in campo. Riporta così la Gazzetta dello Sport. La rosea oltre a parlare del rientro, riferisce anche di alcune voci che non escluderebbero un addio anticipato a fine stagione.

Il centrocampista arrivato dal Barcellona - fortemente voluto da mister Conte - ha attraversato un'annata di alti e bassi, non riuscendo mai a pieno a dimostrare quanto aveva fatto vedere anni prima in maglia Juventus. Diversi errori e a volte delle prestazioni sottotono l'hanno fatto passare dal campo alla panchina, con Eriksen che ha preso il suo posto.

Ad oggi sono solo voci, anche perché il cileno ha un contratto fino al 2022, però il futuro non è così certo: "Alle porte c’è una significativa spending review in casa nerazzurra e quei suoi 6 milioni netti di ingaggio, evidentemente, pesano non poco, nonostante i benefici del Decreto Crescita". Non solo una questione di prestazioni, bensì anche economica di non poco rilievo: "Occhio, allora, ai possibili sviluppi. E dire che un mese fa l’opinione più diffusa era che toccasse a Christian Eriksen fare le valigie. Ora le parti sono invertite". Ora il cileno farà di tutto per dimostrare di meritare la permanenza. In attesa del rientro continua il suo recupero ad Appiano Gentile.