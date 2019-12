Inter, Vidal dice si. Ma ora c'è un grande pericolo per i nerazzurri

Vidal avrebbe detto si all'Inter. Questa la notizia riportata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport. Il cileno vuole riunirsi ad Antonio Conte, e per questo avrebbe accettato anche di spalmare il suo contratto su un anno in più. Nei 18 mesi che andranno da gennaio a giugno 2021 il cileno dovrebbe percepire circa 13,5 milioni di euro.

Stando alla rosea Vidal avrebbe accettato quindi di diluire tale somma fino a giugno 2022. Il nodo resta sempre l'accordo con il club. Al momento ballerebbero circa 8 milioni tra domanda ed offerta.

Tuttavia, qualora la trattativa dovesse andare in porto, si delineerebbe all'orizzonte un pericolo per i nerazzurri. Il Barcellona starebbe approfittando infatti dei dialoghi con oggetto il centrocampista cileno per prendere informazioni su due giocatori che piacciono da tempo. Si tratta del solito Lautaro Martinez, ormai stabilmente nei radar dei catalani, e di Stefano Sensi.