Inter, vicino il momento del confronto tra Zhang e Conte. I dettagli

Inter, sta per arrivare il momento del confronto tra il presidente nerazzurro Steven Zhang e Antonio Conte. Durante l'incontro verranno fissate le linee guide per la prossima stagione, e a qual punto il tecnico scioglierà le sue riserve, e deciderà se restare alla guida dell'Inter o meno.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport i due si vedranno settimana prossima, per una duplice ragione. In primis si avrà modo di festeggiare lo scudetto, che verrà alzato al cielo dopo la gara contro l'Udinese.

Poi l'auspicio di Zhang è che per quella data sia conclusa la trattativa per l'erogazione del prestito, così che ci sarà un'arma ulteriore da poter utilizzare per convincere Conte a proseguire il cammino nerazzurro. Tuttavia, conclude il quotidiano, non è da escludersi che questo possa essere un depistaggio, e i due si vedano prima.