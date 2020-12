Inter, vicina una cessione per gennaio. Scambio in arrivo

Inter, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina a gennaio potrebbe concretizzarsi una cessione. Si tratta di Nainggolan, che Di Francesco vorrebbe al Cagliari al più presto. Un tentativo, come noto, è stato fatto a settembre, ma ora lo scenario è diverso. L'Inter non ha più competizioni europee da dover affrontare, ragione per la quale la rosa può essere snellita.

Di certo le pretese non saranno abbassate vertiginosamente, e resta il veto alla partenza in prestito. ma sembra essere stata trovata la formula giusta per mandare in porto l'affare. La chiave infatti potrebbe essere quella di inserire nella trattativa il cartellino del giovane Ladinetti. Inoltre Nainggolan verrebbe ceduto a gennaio in prestito, ma solo per essere poi acquistato a titolo definitivo a luglio. In questo modo verrebbe messo a bilancio nell'esercizio successivo.

Gli altri nomi che potrebbero piacere ai nerazzurri, ossia Nandez, Cragno e Pavoletti, vorrebbero essere ceduti da Giulini con trattative autonome, e non nell'ambito di uno scambio.