Inter, via Sensi, Vecino resta. Idee chiare per l'innesto a centrocampo

Inter, oggi è il giorno dell'addio di Stefano Sensi, che lascerà Milano per trasferirsi alla Sampdoria.

Il centrocampista partirà in prestito per sei mesi, con il chiaro obiettivo di mettere minuti nelle gambe, così da potersi riprendere la nazionale e magari anche l'Inter in vista della prossima stagione. L'ex Sassuolo sarà l'unico giocatore a partire in questa sessione di gennaio, come riporta il Corriere dello Sport. Mattias Vecino infatti sembra intenzionato a restare. Motivo? L'uruguaiano vuole arrivare alla scadenza del contratto, così da poter decidere in tutta libertà la sua prossima destinazione, senza essere vincolato dalle dinamiche della sessione invernale.

Questo porta ad una conclusione inevitabile. A gennaio non dovrebbe arrivare nessun rinforzo. A centrocampo si resterà quindi con 6 giocatori che si contenderanno i tre posti disponibili. Le idee sul rinforzo che arriverà nel reparto sono infatti chiare: si vuole arrivare a Davide Frattesi del Sassuolo. La trattativa però verrà impostata per il giugno, visto che è molto difficile intavolare un trasferimento del genere a gennaio, per svariati motivi. L'amministratore delegato Beppe Marotta è pronto a far leva sui suoi ottimi rapporti con Carnevali per chiudere l'affare. Il piano è quello di inserire una o più contropartite, così da abbassare il costo del cartellino.