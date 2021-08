Inter, vertice società-Inzaghi! Ecco la scelta per il secondo attaccante

Inter: ieri (martedì 10 agosto) si è tenuto un vertice fra la società e il tecnico Simone Inzaghi. Dopo l'arrivo ormai certo di Edin Dzeko, i nerazzurri hanno messo a punto la strategia per arrivare al secondo attaccante da 'regalare' all'allenatore dopo la partenza di Romelu Lukaku.

"L'Inter - spiega Tuttosport in edicola oggi (mercoledì 11, ndr) - si prenderà tutto il tempo per sfruttare al meglio le situazioni che si stanno aprendo. Il progetto del doppio centravanti si è arenato vista l'impossibilità da parte dell'Atalanta di liberare Duvan Zapata senza sostituto. Questo ha portato Joaquin Correa in pole position anche alla luce del fatto che Claudio Lotito, pur di sbloccare il mercato della Lazio, ha scelto di venire a patti con l'Inter nonostante le frizioni legate al passaggio di Inzaghi in nerazzurro".

Il quotidiano torinese, però, fa emergere come "nel mazzo resta sempre Belotti (nel caso in cui non dovesse rinnovare con il Torino) ma c'è pure un nuovo ingresso, considerato che Raiola, a margine della trattativa per Dumfries, ha offerto Moise Kean tornato dall'Everton dal Psg". Infine Tuttosport parla anche del mercato in uscita: "Qualcosa si muove su Valentino Lazaro dato che il Benfica è tornato alla carica: a frenare la trattativa l'ingaggio da due milioni a stagione che gli garantisce l'Inter".