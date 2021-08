Inter: vertice Marotta-Ausilio-Inzaghi. C'è la svolta nelle trattative

Inter: ieri (giovedì 19 agosto, ndr) prima dell'allenamento pomeridiano c'è stato il vertice di mercato fra l'allenatore, Simone Inzaghi, e la dirigenza (erano presenti l'ad Marotta, il ds Ausilio e il vice Baccin). Dall'incontro sono emerse le nuove indicazioni e la nuova rotta da seguire in questi ultimi giorni di trattative.

"In settimana ci sono state una serie di evoluzioni che hanno modificato lo scenario, tanto che l'ultima new entry, Marcus Thuram, ha messo la freccia su Correa" scrive oggi (venerdì) il Corriere dello Sport. "Nessun gioco è ancora fatto - precisa Pietro Guadagno nel suo articolo - Al contrario, in viale della Liberazione si continua a lavorare tenendo tutti i fronti aperti, compreso quello di Insigne, che potrebbe diventare un'occasione last minute sul gong di mercato". Il quotidiano sportivo che "il repentino exploit di Thuram nasce da una serie di considerazioni. Inzaghi, ad esempio, non ha abbandonato l'idea di aggiungere un attaccante di grande prestanza e il francese, alto 192 centimetri per 80 chili di peso, ha decisamente il 'physique du role', oltre a caratteristiche per agire sia da seconda che da prima punta". La richiesta iniziale del Borussia Mönchengladbach è stata di 35 milioni di euro "poi abbassaata - informa il Corriere dello Sport - a 30 ma con l'aggiunta di bonus. Il club nerazzurro, invece, ne ha offerti poco meno di 25 ma con possibilità di rilancio".