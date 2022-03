Inter, vertice Inzaghi-società. Linea dura per lo scudetto: tutti in discussione

Inter, avevano fatto clamore le parole pronunciate da Simone Inzaghi nell'ultima conferenza stampa, in cui è sembrato che parlasse di obiettivo qualificazione in Champions League (e non di vittoria del campionato).

Ebbene, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, il significato di quanto detto sarebbe diverso.L'allenatore nerazzurro avrebbe solamente voluto sottolineare quanto di buono fatto. Il lavoro, in sostanza, ha portato ad un surplus rispetto a quello che la società aveva chiesto come obiettivo. Ed in questi giorni sarebbe andato in scena un vertice ha coinvolto sia lo stesso Inzaghi che la dirigenza, nel corso del quale si è fatto il punto della situazione. Nessun dubbio circa il fatto che si tenterà di vincere lo scudetto, senza alibi e senza abbassamenti di asticella di alcun tipo.

Sarà però necessario uscire dalla torbide acque in cui si trova la squadra in questa fase della stagione. E la rosea prosegue scrivendo che la strada è stata tracciata anche in questo senso. La scelta è di far sì che nessuno si senta intoccabile. Tutti sono in discussione, nessuno escluso. Questo sarà possibile grazie soprattutto al recupero di diversi giocatori chiave, grazie ai quali la rosa si è allungata in maniera importante. Robin Gosens e Joaquin Correa ad esempio faranno sì che giocatori finora certi del posto per assenza di concorrenza inizino a sentirsi sulla corda. E come detto questo discorso coinvolegerà tutti gli elementi della rosa. "Persino Barella: è un intoccabile, certo. Ma troppe volte è stato fatto giocare nonostante parametri fisici non ottimali, errore che si cercherà di non ripetere. De Vrij, per la verità, sembra già aver invertito la rotta nel derby. Se stasera sarà fuori, sarà solo per motivi fisici. Ma anche lui, in ottica futura, è in discussione".