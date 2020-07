Inter, verso Roma: Lukaku e Barella subito titolari? La probabile

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina ipotizza la probabile formazione dell'Inter nella gara di domani sera contro la Roma. Antonio Conte finalmente può sorridere: le noie muscolari di Romelu Lukaku e Nicolò Barella sono completamente rientrate, ragion per cui all'Olimpico potrebbero scendere in campo dal primo minuto.

In difesa dovrebbe rivedersi il terzetto formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Godin dunque, nonostante le ottime prestazioni degli ultimi tempi, dovrebbe partire dalla panchina. Sulla fascia sinistra Candreva sembra aver vinto il ballottaggio con Moses, mentre sulla fascia destra Young dovrebbe essere preferito a Biraghi.

Centrocampo a due formato da Barella e Brozovic, con Eriksen che dovrebbe essere confermato tra i titolari e che agirà sulla trequarti. Il dubbio principale è in attacco: secondo la Gazzetta la coppia titolare sarà formata da Lukaku e Lautaro, ma con un Sanchez in forma smagliante non sono escluse sorprese dell'ultimo minuto.