Inter, verso la Juventus: arrivano novità su De Vrij, Brozovic e Lautaro

Inter, Domenica 3 aprile andrà in scena la sfida alla Juventus.

Un match cruciale per il destino del campionato nerazzurro, visto che Simone Inzaghi e i suoi uomini capiranno se potranno ancora sperare nello scudetto. E allora sarà importante arrivare a questa gara nel miglior modo possibile. Da questo punto di vista assumono una rilevanza fondamentale le situazioni legate ai tre giocatori alle prese con problemi di diversa natura. Il Corriere dello Sport questa mattina ha dedicato un approfondimento a Marcelo Brozovic e Stefan De Vrij. Il primo, fresco di rinnovo, sta facendo i conti con un guaio al polpaccio che lo ha costretto a saltare le ultime due partite di campionato, mentre l'olandese sta smaltendo l'infortunio rimediato a Liverpool. "La vera preparazione per la sfida con la Juventus comincerà soltanto la prossima settimana. Quella in corso ha inevitabilmente come focus principale il recupero di Brozovic e di De Vrij. Entrambi continuano a seguire un programma differenziato, così da procedere con la massima cautela. Oggi ci sarà l’ultima seduta della settimana, poi il rompete le righe fino a martedì, quando, insieme al ritorno dei primi nazionali, a meno di intoppi, ci sarà il rientro in gruppo sia del croato sia dell’olandese".

Discorso diverso invece per Lautaro Martinez, che ha saltato la convocazione con l'Argentina per aver contratto il Covid. La Gazzetta dello Sport ha riportato un aggiornamento in merito, spiegando come il prossimo tampone sia previsto per la giornata di domani. In caso di esito negativo verrà interrotto l'isolamento, e l'attaccante potrà tornare a disposizione del tecnico per l'allenamento di martedì. Se questo fosse l'iter Inzaghi potrà preparare la gara alla Juventus in condizioni ottimali, con tutti i titolari a disposizione. E la speranza è ovviamente questa, dal momento che non si può più sbagliare.