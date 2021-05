Inter, verso la festa scudetto: il programma di domenica

Inter, dopo un'attesa durata 11 anni la squadra nerazzurra si appresta ad alzare al cielo lo scudetto numero 19 della sua storia. L'assegnazione del titolo avverrà domenica sera, al termine della gara contro l'Udinese. La Gazzetta dello Sport questa mattina ha parlato di quello che dovrebbe essere il programma.

"Oggi la Lega ufficializzerà il programma dell'ultima giornata di campionato, prevista nel prossimo weekend. Inter-Udinese dovrebbe giocarsi domenica, con la cerimonia della consegna del trofeo dello scudetto e poi, all'esterno del Meazza, con la festa organizzata dalla Curva Nord."

Per quanto riguarda le questioni di campo la squadra si ritroverà mercoledì per gli allenamenti. Conte ha infatti concesso due giorni di riposo. Potrebbe rivedersi Vidal, assenti invece Darmian e Brozovic per squalifica.