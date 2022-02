Inter, verso il Sassuolo. Come cambia il centrocampo senza Brozovic

Inter, contro il Sassuolo ci saranno novità importanti di formazione.

Domani a San Siro per l'Inter ci sarà l'ostacolo rappresentato dalla formazione di Dionisi. Come riportato oggi 19 febbraio dalla Gazzetta dello Sport i ragazzi di mister Inzaghi dovranno ovviare all'assenza pesante a centrocampo di Brozovic bloccato per un turno dal Giudice sportivo per un giallo di troppo rimediato nella sfida contro il Napoli. Una squalifica che per il quotidiano arriva nel momento meno opportuno della stagione con l'insidia Sassuolo dietro l'angolo e la necessità di riprendere un'andatura da 3 punti in campionato. Quest'anno il Sassuolo ha già vinto a San Siro contro il Milan e ci riproveranno contro l'Inter.

Ricorda ancora la Gazzetta dello Sport come il croato sia imprescindibile all'interno dei meccanismi del gioco di Inzaghi e già contro l'Empoli in Coppa Italia (unica partita saltata dal centrocampista) la mancanza del metronomo Brozovic si era sentita eccome. Mister Inzaghi potrebbe affidarsi a Barella, per una volta regista e non incursore jolly in mezzo al campo, con il turco Calhanoglu sul centro destra e Gagliardini, al momento favorito, o il redivivo Vidal, a completare il reparto di centrocampo sul centrosinistra.

La decisione definitiva arriverà comunque all'ultimo per mister Inzaghi