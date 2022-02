Inter, verso il Napoli tre dubbi. In attacco c'è la scelta su Sanchez

Inter, quella di domani col Napoli sarà una gara fondamentale.

C'è da riscattare il derby, e da non sbagliare ancora, per non far avvicinare ulteriormente le rivali, e rimettere per giunta in corsa la stessa formazione partenopea allenata dall'ex Luciano Spalletti. Uno snodo cruciale, dunque, per la stagione dei nerazzurri che possono lanciare un segnale di solidità.

Simone Inzaghi sta riflettendo sul miglior undici da opporre a Osimhen e compagni. Ci sono tre nodi di formazione nella testa dell'ex tecnico della Lazio, uno per reparto. E' il Corriere dello Sport ad analizzare la situazione, oggi 11 febbraio. E' probabile che sia Dimarco a prendere il posto di Bastoni (comunque in ripresa) in difesa.

A centrocampo, sulla fascia destra, si va verso una maglia per l'olandese Dumfries. In attacco, il dubbio più affascinante. Ci sarà Alexis Sanchez dopo il gran gol contro la Roma e l'ottimo stato di forma manifestato nelle ultime settimane? No. Per il giornale, l'ex Barcellona dovrebbe sedersi in panchina, pronto all'uso a gara in corso.

Saranno dunque Edin Dzeko e Lautaro Martinez le due punte che cominceranno la gara dal primo minuto. Serviranno gol e capacità d'incidere contro un avversario non facile, per giunta in trasferta. Poi si penserà al Liverpool, una gara attesissima (qui il precedente con i Reds che fa ben sperare).