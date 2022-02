Inter, verso il derby: spunta un ballottaggio in attacco. I motivi del rebus

Inter, cresce l'attesa per il derby.

La sfida, in programma sabato, può dare un'ulteriore scossa alla classifica. In caso di successo i nerazzurri creerebbero una voragine sui rivali, rimettendoli invece pericolosamente in corsa in caso di passo falso. Ecco perché la gara non è da sbagliare. Il Corriere dello Sport, nella sua analisi di oggi, 2 febbraio, parla già di formazione.

C'è un dubbio in attacco. Lautaro Martinez o Alexis Sanchez? I due sono impegnati in Sudamerica. L'argentino è favorito dalle gerarchie, ma il cileno sta benissimo (e ha siglato ben due reti nell'incontro delle scorse ore contro la Bolivia). Importante, spiega il quotidiano, sarà lo stato di forma col quale torneranno a Milano.

Non si esclude, ad ogni modo, il fattore panchina. Che si scenda in campo dall'inizio (o meno), tutti sanno essere decisivi. Il giornale rimarca la prova di Dumfries col Venezia, e naturalmente il gol di Sanchez in Supercoppa Italiana. Alla truppa, peraltro, si è aggiunto pure Caicedo, uno che di gol in coda se ne intende. Qui cinque cose da sapere sulla nuova Pantera nerazzurra.