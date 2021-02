Inter, verso il derby. Ci sono due nuovi titolari per Conte

Inter, la squadra allenata da Antonio Conte si sta avvicinando al derby di domenica prossima, e la Gazzetta dello Sport ha riportato la notizia secondo la quale il tecnico starebbe pensando di schierare i suoi due nuovi titolari. Il primo è Ivan Perisic, che in estate avrebbe dovuto lasciare, ma poi non sono arrivate offerte. Conte avrebbe preferito cederlo, ma poi, scrive la rosea, è rimasto colpito dal suo atteggiamento.

"Ha notato che assorbiva come una spugna i consigli sul nuovo ruolo. Un’attenzione tale da spazzare via ogni residuo di dubbio: non solo Perisic può giocare a tutta fascia, ma può farlo pure bene". Ora però, continua il quotidiano, il tecnico si aspetta anche una maggiore qualità in fase offensiva. Lo spirito di sacrificio mostrato contro la Lazio lo ha portato ad essere paragonato ad Eto'o, che nell'anno del triplete rinunciò al suo ruolo di attaccante per fare quasi il terzino.

Il secondo titolare, che potrebbe essere schierato domenica dal primo minuto, è ovviamente Eriksen. Il danese ha fatto un'ottima gara contro la Lazio, mostrando una crescita importante in entrambe le fasi. Domani, scrive la Gazzetta, tornerà in gruppo Vidal, ma Conte potrebbe decidere di non schierarlo contro il Milan. Dargli ancora fiducia, in una partita cos' importante, potrebbe essere l'elemento fondamentale per restituirgli quella fiducia che potrebbe fare di lui una risorsa fondamentale per il prosegui della stagione.