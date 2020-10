Inter, verso il Borussia: 2 rientri, ma Conte ha già bocciato un titolare?

Inter, mercoledì i nerazzurri scenderanno in campo contro il Borussia per la prima gara di Champions League di questa stagione. Tuttosport mette in risalto il fatto che Bastoni e Nainggolan, assenti nel derby a causa del Covid, ora sono rientrati in gruppo, in quanto risultati negativi al secondo tampone, e pertanto saranno disponibili.

Una buona notizia per Conte, che vede, almeno parzialmente, rientrare l'emergenza durata fino a pochissimi giorni fa. Di nuovo a disposizione, e con ottime probabilità di partire titolare, anche Stefano Sensi, che ha saltato il Milan per squalifica.

Secondo il quotidiano torinese però ci sarebbe già una bocciatura tra i giocatori facenti parte dell'11 ideale. Si tratta di Perisic, che non ha convito nelle gare disputate fino ad ora, e potrebbe finire in panchina nel match di mercoledì. Al suo posto uno tra D'Ambrosio e Darmian, che garantirebbero maggiore copertura.