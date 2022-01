Inter, verso il Bologna e la Supercoppa: Inzaghi ha già pronto il vice Dzeko

Inter, si avvicina il rientro in campo della formazione di Inzaghi.

Dopo i giorni di stop e le festività natalizie, è tempo di rituffarsi in clima campionato. L'avversario del giorno dell'Epifania sarà il Bologna dell'ex Sinisa Mihajlovic. Il Corriere dello Sport, oggi 4 gennaio, descrive le possibili mosse di formazione.

Due le assenze pesanti: Hakan Calhanoglu salterà la sfida contro i felsinei perché squalificato; Edin Dzeko è invece ai box per il Covid. Il quotidiano rimarca la forma invidiabile di Sanchez che, nella seconda parte di stagione, potrà rivelarsi un fattore per quest'Inter e vien considerato il favorito pure per un posto nell'accesissima sfida di Supercoppa contro la Juve di Allegri (qui cinque sfide memorabili dell'Inter nella competizione), se il bosniaco non dovesse recuperare in tempo.

A proposito di cileni, c'è anche Vidal. Dopodomani, il centrocampista si candida in mezzo al campo al posto di Calhanoglu. Ma occhio anche a Gagliardini. La sua fisicità, rimarca il giornale, potrebbe essere utile contro il Bologna. Un duello per un posto nel cuore della manovra, quindi, quello che si prefigura nelle ore di avvicinamento alla gara.