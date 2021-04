Inter-Verona, mister Conte cambia? Pronte le sostituzioni: la probabile

I nerazzurri si preparano al match di domani pomeriggio, ore 15 al Meazza, contro l'Hellas Verona di mister Juric. I ragazzi di mister Conte cercheranno di tornare alla vittoria per dimenticare gli ultimi pareggi (Napoli e Spezia) ed avvicinarsi sempre più al traguardo finale tanto bramato e sperato. Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo potrebbero esserci delle importanti novità.

Detto dell'assenza di Kolarov e Vidal, i due stanno ancora cercando di recuperare la forma ottimale, quest'oggi il Tuttosport ipotizza la formazione dell'Inter segnalando un possibile cambio sia in attacco che in mediana. Davanti ad affiancare Lukaku potrebbe esserci Sanchez: "Il cileno è pronto a far rifiatare Lautaro Martinez".

In mediana invece chi potrebbe riposare è Eriksen.Il danese potrebbe dunque partire dalla panchina sostituito da Stefano Sensi che ritroverebbe così il campo dal primo minuto: "A centrocampo, invece, potrebbe toccare a Eriksen accomodarsi in panchina, con Sensi pronto a tornare in campo dal primo minuto'". Per quanto riguarda il resto della formazione non dovrebbero esserci ulteriori cambi se non sull'out di sinistra dove è ancora vivo, stando al quotidiano, il ballottaggio tra Darmian e Perisic.