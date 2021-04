Inter Verona, la moviola. La verità sul contatto Handanovic-Faraoni

Inter Verona, i nerazzurri ieri hanno conquistato una vittoria che potrebbe rivelarsi decisiva per la vittoria del titolo. Vittoria arrivata al termine di una gara complicata, vinta per 1 a 0 quasi nel finale grazie ad una rete di Matteo Darmian.

Tuttavia, riporta la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un chiaro errore dell'arbitro Abisso. L'episodio è quello del fallo di Faraoni su Handanovic, che determina l'annullamento del gol del pareggio. Fallo che, scrive la rosea, non sembra esserci.

"Non convince del tutto l’annullamento del gol del pareggio di Faraoni all’83’. Il centrocampista del Verona salta e va a colpire il pallone con la spalla. Handanovic non cerca il pallone ma attende che calando dall’alto gli arrivi tra le braccia. Nel momento in cui Faraoni tocca il pallone e lo fa rotolare in rete c’è un leggero contatto dell’avambraccio con la mano sinistra di Handanovic, ma l’entità non sembra tale da giustificare l’intervento di Abisso. Basta però perché il Var - non ritenendo che ci siano gli estremi del chiaro errore - non solleciti la review lasciando al direttore di gara la valutazione dell’episodio".