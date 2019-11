Inter Verona, Conte rivoluziona l'11 titolare? La probabile

Il Corriere dello Sport questa mattina ha riportato la probabile formazione con cui l'Inter scenderà in campo domani contro il Verona. In difesa possibile un turno di riposo per De Vrij, con Godin pronto a prendersi il centro della difesa, con Skriniar e Bastoni ai suoi fianchi.

A centrocampo sembra che ormai Lazaro si sia preso il posto da titolare, e a questo punto, con Asamoah fuori, il dubbio si pone a sinistra. Candreva potrebbe riposare, e di consegueza Biraghi dovrebbe partire titolare.

A centrocampo Gagliardini è fuori, e Sensi partirà dalla panchina. Per questo insieme a Barella e Brozovic ci sarà Vecino. In attacco sono poche le carte che può giocarsi Conte, visto anche l'infortunio di Politano. Lukaku e Lautaro comporranno di nuovo la coppia titolare.