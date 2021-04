Inter Verona, 3 dubbi per Conte. E si va verso un cambio a sorpresa

Inter Verona, i nerazzurri guidati da Antonio Conte domenica ospiteranno il Verona in una gara in cui saranno chiamati a ritrovare la vittoria dopo i due pareggi arrivati contro Napoli e Spezia. Stando alla Gazzetta dello Sport sarebbero tre i dubbi di formazione per il tecnico leccese.

Confermata in blocco la difesa e la fascia destra (Hakimi) a sinistra resiste il ballottaggio tra Young e Perisic. Il croato sembra comunque essere in vantaggio. La vera sorpresa riguarda invece la linea mediana, dove Sensi sarebbe pronto a prendersi il posto da titolare, al posto di Eriksen.

Poi in attacco il solito duello tra la Lautaro Martinez e Sanchez, con l'argentino sempre un gradino avanti rispetto all'ex United.