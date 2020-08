Inter, vacanze ridotte all'osso? Programmazione rimandata a fine E.League

Il 2020 è un anno che rimarrà ben impresso nelle menti di tutti noi: l'epidemia da Covid-19 ha cambiato il nostro modo di vivere e di relazionare con chi ci circonda, consci di come l'economia ne abbia risentito a tutti gli effetti. Anche il mondo del calcio è stato completamente stravolto e di conseguenza, a causa dell'interruzione per via del lockdown, ci si è ritrovati costretti a recuperare dodici giornate di Serie A a ritmi forsennati, senza dimenticare poi gli impegni nelle coppe europee.

Al momento, l'Inter è l'unico club italiano ancora in campo la cui stagione terminerà domani con la finale di Europa League. Programmare la prossima stagione, il cui inizio è in programma il 19 settembre, risulta alquanto complicato poichè ci saranno da definire alcuni tasselli che dipenderanno dall'esito della finale di Colonia.

Infatti., stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, un'eventuale vittoria dell'ex "Coppa Uefa" porterebbe il club di Via della Liberazione a disputare la finale di Supercoppa Europea in programma il 24 settembre a Budapest, andando così a scombinare ancora una volta i piani societari. La programmazione dovrà essere più che minuziosa e a questo scopo, tutti attendono l'incontro di fine stagione fra Antonio Conte e il presidente Steven Zhang. Ad oggi però, l'unica certezza, potrebbe essere rappresentata solo ed esclusivamente dai tempi di riposo che il tecnico salentino concederà ai suoi giocatori e che si aggireranno attorno ai 10/15 giorni

Il primo raduno della nuova stagione, quella 2020/2021, avverrà verosimilmente attorno al 6 settembre e nel caso in cui l'Inter non dovesse riuscire a vincere la Coppa Uefa, con conseguente Supercoppa Europea da non disputare, la società avrebbe intenzione di chiedere di posticipare la prima giornata della nuova Serie A, iniziando così il 26 settembre e recuperando il primo impegno stagionale il 30 settembre. In caso contrario invece, trovare una data per il recupero del primo match di campionato risulterà complicato.